Napoli, uno scout azzurro presente all’Olimpico Grande Torino: ha osservato Varela

Napoli su Gustavo Varela: uno scout azzurro osserva il centravanti del Monza durante Torino-Monza. Secondo Nicolò Schira, il club segue da vicino l’attaccante allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Gustavo Varela e il Napoli: lo scout sugli spalti di Torino

Il Napoli cerca un centravanti per rinforzare l’attacco, dopo le difficoltà di Lorenzo Lucca e un rendimento offensivo ancora sotto le attese. La squadra di Massimiliano Allegri fatica a trovare il gol in zona offensiva. Un osservatore del club è stato presente allo Stadio Olimpico Grande Torino per seguire la partita e monitorare Varela, attaccante di proprietà del Monza.

I numeri di Varela sono questi: 7 gol in 6 partite di campionato, più un assist. In Coppa Italia ha firmato una doppietta all’esordio contro l’Avellino. La possibile cessione, anche in prestito, dell’ex Udinese, potrebbe aprire le porte anche al centravanti rivelazione del campionato per gennaio.