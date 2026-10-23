Vergara convocato per Napoli-Roma: le ultime sulla scelta di Allegri

Antonio Vergara torna ad allenarsi in gruppo e, secondo il Corriere dello Sport, sarà convocato per Napoli-Roma dopo l’infortunio in Nazionale.

Vergara: il rientro in gruppo dopo l’infortunio con la Turchia

Il centrocampista ha lavorato per intero con la squadra per la prima volta dopo l’infortunio rimediato nel finale della gara della Nazionale contro la Turchia. Il Corriere dello Sport lo colloca fuori dall’elenco degli assenti, dunque la convocazione è data come probabile dal quotidiano. Per la gara contro la Roma ci sarà un rientro prudente, senza rischi.

Il quadro degli indisponibili comprende invece ancora Neres e Alisson, di cui si attende il ritorno, mentre Favasuli e Buongiorno restano assenti. Il Corriere dello Sport precisa che è presto per dire se Vergara avrà spazio durante la partita. La gestione dei minuti resta quindi da definire.