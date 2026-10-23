Dante Inferno, inaugurata a Napoli la mostra immersiva con la voce di Luca Ward. Info e dettagli

Dante Inferno, inaugurata a Napoli la mostra immersiva con la voce di Luca Ward.

Il viaggio nella Divina Commedia prende vita a Città della Scienza tra ologrammi, realtà virtuale e installazioni scenografiche. La mostra sarà visitabile fino a fine dicembre 2026.

Dante Inferno: i dettagli sulla mostra a Napoli

Dalla Selva Oscura agli scenari infernali, fino a «riveder le stelle»: il viaggio di Dante diventa un’esperienza immersiva a Città della Scienza. È stata inaugurata questa mattina, alle 11:30, “Dante Inferno – Immersive Exhibition”, la mostra prodotta da WIPLAB che rilegge la prima cantica della Divina Commedia attraverso installazioni scenografiche, ologrammi, realtà virtuale e metaverso.

Alla presentazione e al taglio del nastro hanno partecipato Giovanni Covone, presidente di Città della Scienza, lo scrittore Maurizio de Giovanni, Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, e Francesco Emilio Borrelli, deputato della Repubblica, insieme a rappresentanti del mondo culturale e istituzionale.

Il percorso espositivo accompagna i visitatori tra personaggi e atmosfere dell’Inferno, combinando linguaggio cinematografico e tecnologie immersive. A guidare il pubblico sono la figura olografica di Dante e la voce dell’attore e doppiatore Luca Ward. L’itinerario si conclude nella Sala degli Specchi, con il verso che chiude la prima cantica: «E quindi uscimmo a riveder le stelle».

La produzione è firmata WIPLAB, guidata dal CEO Fernando Pintus, con la direzione artistica di Roberto Pantè e quella tecnica di Cesare Pistilli. Il progetto punta ad avvicinare il pubblico, soprattutto le nuove generazioni, alla letteratura dantesca attraverso un’esperienza da vivere in prima persona.

Aperta al pubblico dal 22 ottobre, la mostra propone un incontro tra patrimonio letterario e strumenti digitali, portando negli spazi di Città della Scienza una nuova lettura del viaggio dantesco. L’esposizione resterà visitabile fino a fine dicembre 2026, con possibilità di proroga nel nuovo anno.

Informazioni e sede

Sede: Città della Scienza | Edificio B – Via Coroglio, 107 (Bagnoli), Napoli

Produzione: WIPLAB

In collaborazione con: Fondazione IDIS – Città della Scienza