“Dopo Napoli Torno AD Allenare?”: Arriva L’ANNUNCIO DI Antonio Conte!

CONTE TORNA AD ALLENARE DOPO IL NAPOLI? RISPONDE IL TECNICO

In seguito a diversi rumors rimbalzati negli ultimi giorni, che vedevano l’allenatore accostato alle panchine di Juventus e Manchester United, è arrivato l’annuncio sul futuro.

“Il mio nome è stato accostato a tanti club, ma al momento nessuna trattativa è in fase avanzata. Dopo la splendida e vincente avventura al Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare e solo alle giuste condizioni. Ho letto di mie presunte richieste economiche e di pieni poteri ad alcuni club, ma si tratta di ricostruzioni prive di fondamento. Se dovesse presentarsi un’opportunità concreta allora la valuterò, ma ad oggi sono solo supposizioni!”.

Queste le parole del l’ex condottiero dei partenopei, che ha spento ogni voce di mercato.