Napoli, Rrahmani verso l’esclusione contro la Roma: pronto Badiashile al suo posto!

Rrahmani rischia la panchina contro la Roma al Maradona: secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri valuta Badiashile al suo posto in difesa a quattro.

Rrahmani: turno di riposo, non bocciatura

Come riportato dal quotidiano, la scelta verrebbe motivata con una ragione precauzionale e di turnover. Nelle ultime due gare, però, Rrahmani non avrebbe convinto abbastanza: contro il Venezia un errore decisivo sulla rete di Adams, mentre nel 2-2 con il Bodo Glimt non sarebbe apparso esente da colpe.

Inoltre, il kosovaro ha giocato praticamente tutte le partite finora. Per questo motivo il riposo sarebbe fisiologico e legato alle rotazioni che coinvolgono tutta la squadra. Allegri starebbe valutando Benoit Badiashile in coppia con Rafa Marin. Il Napoli affronterà poi il turno infrasettimanale a Monza e la Juventus a Torino.