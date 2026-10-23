Napoli, pronto un nuovo rilancio da Rizzetta: De Laurentiis fissa un muro di 2 miliardi!

Cessione SSC Napoli: il gruppo guidato da Matt Rizzetta riapre i contatti, ma De Laurentiis pretende almeno 2 miliardi di valutazione e un ruolo di comando.

Rizzetta e De Laurentiis: 1,3 miliardi contro la soglia dei 2

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il gruppo d’investimento guidato da Matt Rizzetta ha riaperto i contatti con una proposta riadattata. I colloqui più recenti avrebbero portato a un’offerta al ribasso rispetto a quella estiva, pari a 1,3 miliardi, e inferiore anche ai primi sondaggi della scorsa primavera. Dietro la cordata figurano Ariel Investment e il fondo Apollo Sport Capital, che secondo la fonte avrebbero spinto per condizioni finanziarie più leggere.

Dall’altra parte il quadro è opposto. La fonte riferisce che De Laurentiis non intende fare sconti: la valutazione della società non dovrebbe scendere sotto i 2 miliardi. Pretenderebbe inoltre di mantenere un ruolo operativo e di comando nel management.