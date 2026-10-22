Napoli, Dia torna sullo Scudetto del 2023: “Rovinare la festa è stato bello”

Sono passati anni e un altro scudetto di mezzo, ma Boulaye Dia non dimentica l’importanza di quel gol segnato in un Napoli-Salernitana del 2023, che ha rimandato di una settimana data e sede dei festeggiamenti del terzo campionato della storia azzurra.

Dia sul gol in Napoli-Salernitana: “Sono stati tutti zitti!”

Lo Scudetto vinto dal Napoli nel 2023 rievoca (quasi) tutti bei ricordi. Tra i punti più bassi di quella stagione, però, rientra un match contro la Salernitana che lascia un po’ di amaro in bocca: festa pronta in una giornata d’aprile al Maradona, rovinata dal pareggio targato Boulaye Dia. A più di 3 anni di distanza, l’attaccante senegalese, che stasera ha segnato con il suo Rennes contro la Juventus, è tornato sull’episodio.

Ecco le sue parole a Diretta.it:

“Per me è stato un gol come un altro. Tanto sarebbero diventati campioni comunque, era solo questione di giorni. Non è che avevamo vinto il campionato noi. Era più per il contesto, per i tifosi e per la rivalità. Prima di entrare in campo vedevo la festa nello stadio e mi sono detto: “Sarebbe bello segnare un gol per far stare zitti tutti“, tutto qui. Abbiamo visto i tifosi al nostro rientro a Salerno, ci hanno accolto con i fumogeni, hanno fatto festa. Per loro è stato un gran momento, quindi eravamo felici anche noi”.

Peso eccessivo: priorità ai Mondiali e alla Champions

Per una piazza non abituata a competere per le posizioni élitarie del calcio europeo come Salerno, un obiettivo come il rovinare un momento storico dei rivali sa di grande gloria. Tuttavia, per il diretto interessato Boulaye Dia ci sono altre soddisfazioni nella sua carriera calcistica.

Qui le sue dichiarazioni: