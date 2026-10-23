Allegri rinuncia a un titolarissimo contro la Roma? Le ultime

Mister Allegri studia la formazione anti-Roma in vista del big match di domani, sabato 23 ottobre, in programma alle ore 18:00.

Verso la conferma il 4-3-3 visto col Bodo, con Rafa Marin e Di Lorenzo a completare la difesa. KDB da play, supportato da Anguissa e McTominay a centrocampo. Dovrebbe restare invariato anche il tridente d’attacco composto da Politano, Hojlund e Lang.

Scelte che porterebbero nuovamente all’esclusione di Stanislav Lobotka dalla formazione titolare: lo slovacco potrebbe essere risparmiato per consentire un recupero delle energie.