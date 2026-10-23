Napoli, Zorgane per il dopo Anguissa: prende quota la pista per il centrocampo

Il futuro di Frank Zambo Anguissa resta un tema aperto in casa Napoli. Il contratto del centrocampista camerunense scade a giugno 2027 e la distanza sul rinnovo alimenta le ipotesi di una separazione. La dirigenza azzurra valuta così le possibili alternative: tra i profili seguiti emerge Adem Zorgane, centrocampista dell’Union Saint-Gilloise.

Anguissa, rinnovo in salita: il Napoli valuta le alternative

La trattativa per prolungare il rapporto con Anguissa non sembra vicina a una svolta. Le richieste economiche dell’entourage rappresenterebbero uno degli ostacoli principali all’intesa con il club guidato sul mercato da Giovanni Manna.

Senza un accordo, il camerunense potrebbe lasciare Napoli a parametro zero al termine della stagione. Uno scenario che spinge la società a muoversi in anticipo, valutando giocatori capaci di raccoglierne l’eredità a centrocampo.

La separazione, però, non è ancora una decisione definitiva. Il nodo resta il rinnovo: l’evoluzione del confronto tra le parti condizionerà anche le prossime mosse della dirigenza.

Zorgane tra i profili seguiti per la mediana

Tra le opzioni prese in considerazione ci sarebbe Zorgane, classe 2000 dell’Union Saint-Gilloise. Il centrocampista avrebbe attirato l’attenzione dello scouting azzurro per un insieme di caratteristiche tecniche ed economiche considerate compatibili con le esigenze del Napoli.

A convincere sarebbero soprattutto la visione di gioco e la capacità di dare equilibrio alla mediana. Qualità che lo renderebbero un candidato per accompagnare l’eventuale rinnovamento del reparto, offrendo soluzioni nella costruzione della manovra e nella gestione del possesso.

Anche l’età e i costi dell’operazione rientrerebbero nei parametri valutati dalla società. Al momento, tuttavia, il suo nome rappresenta una pista da seguire: prima di scegliere l’eventuale sostituto, il Napoli dovrà chiarire il futuro di Anguissa e definire quali caratteristiche cercare per il nuovo centrocampo.