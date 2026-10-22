Molina, da obiettivo ad avversario: il retroscena sullo scambio saltato in estate

Nahuel Molina era nella lista del Napoli per la fascia destra, ma in estate il suo futuro ha preso la strada della Roma, sabato avversaria al Maradona.

Nahuel Molina e il Napoli: la pista destra prima della Roma

Il Napoli cercava un’alternativa di livello a Di Lorenzo, esigenza segnalata da Allegri. Il direttore sportivo Manna avrebbe seguito più piste: prima Khalaili, poi Juanlu Sanchez e Norton-Cuffy, fino all’argentino dell’Atletico Madrid. Secondo quanto si legge su Tmw, Molina aveva un contratto in scadenza nel 2027 e sarebbe stato disponibile a valutare il ritorno in Serie A dopo gli anni all’Udinese, tenendo in conto anche l’opzione Napoli.

Olivera come contropartita: un’operazione mai arrivata alla fase decisiva

Il club azzurro aveva una possibile carta da giocare con i Colchoneros: Mathias Olivera, apprezzato da Simeone e già vicino all’Atletico nell’estate precedente. Secondo la fonte, l’ipotesi di un’operazione che coinvolgesse i due giocatori era finita sul tavolo senza arrivare alla fase decisiva. La Roma, dopo l’addio di Celik, cercava a sua volta un titolare sulla destra. Il primo obiettivo era Givairo Read del Feyenoord, ma le richieste degli olandesi hanno spinto il direttore sportivo D’Amico ad accelerare per Molina. L’intesa con l’Atletico prevede 13 milioni di euro più 4 di bonus, trasferimento a titolo definitivo e contratto quadriennale. Una scelta gradita soprattutto a Gasperini.

Sabato Nahuel Molina ritroverà il Maradona da avversario, in un big match in cui il Napoli di Allegri cerca continuità dopo il 4-3 al Bodo/Glimt. Per il Napoli resta il ricordo di una pista che non si è chiusa, mentre la Roma si gode le sue ottime prestazioni e il suo primo gol siglato nell’ultima gara contro lo Slovan Bratislava.