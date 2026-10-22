Giovane e l’em Bodø/Glimt

Giovane, attaccante del Napoli, dopo il 4-3 sul Bodø/Glimt in Champions League racconta a Radio Kiss Kiss Napoli tutta la sua gioia per il successo e guarda avanti.

Per Giovane la vittoria in Champions League è «importantissima». L’attaccante azzurro, alla sua seconda partita nella competizione, ha raccontato tutta la sua gioia per il risultato finale:

“Questa vittoria ci ha aiutato a prendere più fiducia. Siamo felici, ma ra siamo con la testa a sabato, perché è una partita importantissima. Per me è stata una serata da sogno. Quando ero bambino ho visto tantissimi calciatori giocare in Champions League: Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e anche Ronaldo il Fenomeno. Sono molto, molto felice. Ovviamente voglio segnare e fare assist, ma è stato bellissimo uscire con una vittoria incredibil. Il mio primo gol con la maglia del Napoli arriverà”.