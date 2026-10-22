Giovane e l’em Bodø/Glimt

Giovane, attaccante del Napoli, dopo il 4-3 sul Bodø/Glimt in Champions League racconta a Radio Kiss Kiss Napoli tutta la sua gioia per il successo e guarda avanti.
Giovane al Napoli: un sogno realizzato
Per Giovane la vittoria in Champions League è «importantissima». L’attaccante azzurro, alla sua seconda partita nella competizione, ha raccontato tutta la sua gioia per il risultato finale:
“Questa vittoria ci ha aiutato a prendere più fiducia. Siamo felici, ma ra siamo con la testa a sabato, perché è una partita importantissima. Per me è stata una serata da sogno. Quando ero bambino ho visto tantissimi calciatori giocare in Champions League: Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e anche Ronaldo il Fenomeno. Sono molto, molto felice. Ovviamente voglio segnare e fare assist, ma è stato bellissimo uscire con una vittoria incredibil. Il mio primo gol con la maglia del Napoli arriverà”.
Napoli, tanta fiducia dopo la vittoria
Su Allegri, il calciatore spende parole molto positive:
“Il mister parla con tutti. Devo ascoltarlo perché ha una grande esperienza. Con lui mi trovo bene: vuole aiutare noi calciatori e anche noi come persone. Questo è importantissimo”.
Sulla discontinuità vista nelle partite, Giovane esclude cause tattiche o psicologiche:
“Quando i risultati non arrivano, ti chiedi perché la palla non entra in porta o perché hai sbagliato un controllo. È normale, il calcio è così. Dopo martedì può cambiare tutto: possiamo vincere sabato e questo può cambiare tutto”