Rizzetta conferma l’interesse per il Napoli: “Inutile negarlo”

Mentre Aurelio De Laurentiis ribadisce di non voler cedere il Napoli, Matt Rizzetta torna a parlare pubblicamente delle sue ambizioni nella città partenopea. In conferenza stampa da Campobasso, club di cui è presidente.

Napoli, Rizzetta non molla e conferma il suo interesse

L’italoamericano ha confermato l’esistenza di un interesse concreto per il calcio napoletano.

Da Campobasso abbiamo pian piano allargato la nostra base, con altri progetti tra cui quello di Napoli. C’è il progetto basket e, inutile negarlo, c’è anche un interesse per un progetto calcistico a Napoli.

Rizzetta ha tenuto a distinguere la natura delle due iniziative: l’esperienza a Campobasso è un’operazione personale, mentre il progetto napoletano rientra nel perimetro di Underdog Global Partners e prevede il coinvolgimento di fondi esterni. A titolo di esempio, ha citato il piano per il basket, che comporta un investimento previsto di 500 milioni di euro nei prossimi tre-quattro anni, una cifra che ha definito insostenibile a titolo individuale.

Il progetto Napoli riguarda Underdog Global Partners: sono sempre io a metterci la faccia, ma sono i fondi a finanziare. Nel basket, ad esempio, è previsto un investimento da 500 milioni nei prossimi tre-quattro anni, una cifra che non posso sostenere personalmente.

In apertura di conferenza, Rizzetta ha anche voluto rassicurare il contesto Campobassano: