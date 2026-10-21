De Laurentiis vicino al Napoli contro il Bodo/Glimt: il retroscena sul match

Aurelio De Laurentiis ha seguito il Napoli contro il Bodo/Glimt in Champions League, ma non dalla Tribuna d’Onore come di consueto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente ha scelto di stare vicino alla squadra in una fase delicata.

ADL vicino alla squadra: il faccia a faccia con Allegri e Manna

Il presidente ha avuto un faccia a faccia con Allegri e Manna alla vigilia della gara, valida per la terza giornata di League Phase. Secondo la fonte, De Laurentiis ha seguito la partita in tv dalla sua sala privata, all’interno dello spogliatoio del Napoli per poter incontrare la squadra prima del match, all’intervallo e a fine partita.