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Di Lorenzo contro Bruscolotti: “Non farò mai come te”, cosa è successo?

Di Lorenzo contro Bruscolotti: "Non farò mai come te", cosa è successo?

DI LORENZO CONTRO BRUSCOLOTTI: CHE BORDATA DEL CAPITANO AZZURRO DOPO IL COMMENTO DELL’EX NAPOLI

In occasione dell’evento ‘Panini Reveal’, il capitano del primo Scudetto azzurro si è lasciato andare ai microfoni di SpazioNapoli: “Serve un leader, Di Lorenzo è bravo in campo ma nello spogliatoio è poca roba” 

di lorenzo non ci sta: bordata a bruscolotti!

Immediata la risposta dell’attuale numero ventidue del Napoli, arrivata nei commenti del reel di SpazioNapoli 

“Dal nostro incontro al Centenario ti ricordavo diverso, sarò anche poca roba ma a 75 anni non parlerò mai di dinamiche di cui non sono a conoscenza, soprattutto da ex capitano del Napoli” 

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