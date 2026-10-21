Di Lorenzo contro Bruscolotti: “Non farò mai come te”, cosa è successo?

DI LORENZO CONTRO BRUSCOLOTTI: CHE BORDATA DEL CAPITANO AZZURRO DOPO IL COMMENTO DELL’EX NAPOLI

In occasione dell’evento ‘Panini Reveal’, il capitano del primo Scudetto azzurro si è lasciato andare ai microfoni di SpazioNapoli: “Serve un leader, Di Lorenzo è bravo in campo ma nello spogliatoio è poca roba”

Immediata la risposta dell’attuale numero ventidue del Napoli, arrivata nei commenti del reel di SpazioNapoli

“Dal nostro incontro al Centenario ti ricordavo diverso, sarò anche poca roba ma a 75 anni non parlerò mai di dinamiche di cui non sono a conoscenza, soprattutto da ex capitano del Napoli”