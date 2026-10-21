Napoli-Dimaro, intesa vicina con la Provincia di Trento: rinnovo fino al 2029!

Napoli-Dimaro: il ritiro estivo potrebbe restare in Trentino fino al 2029, con l’intesa tra club e Provincia di Trento vicina secondo il Corriere dello Sport.

Napoli Dimaro: l’intesa dopo i battibecchi estivi

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa sembrava compromessa dopo i botta e risposta degli ultimi giorni di ritiro. Il quotidiano riporta invece che l’accordo sarebbe ormai a un passo, per prolungare di altri tre anni un rapporto che, nelle parole citate dalla stessa fonte, dura già da quindici anni. L’Atalanta aveva avviato contatti per preparare la stagione a Dimaro, ma il ritorno di fiamma con il Napoli ha cambiato il quadro.

I partenopei dunque si apprestano a vivere la sedicesima estate in Trentino, con il sindaco di Dimaro che non ha mai nascosto la sua gioia nell’ospitare il popolo napoletano e la squadra.