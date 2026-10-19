Napoli, Allegri prepara i cambi per il Bodo: De Bruyne e Hojlund dal 1’, duello Lang-Giovane

Il Napoli cerca una risposta contro il Bodø/Glimt e Massimiliano Allegri prepara alcune novità di formazione. Dopo la sconfitta di Venezia, il tecnico dovrebbe rilanciare dall’inizio Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, mentre restano aperte diverse valutazioni tra difesa e attacco. Secondo il Corriere dello Sport, tra le possibili scelte ci sono anche il ritorno di Rafa Marin e una chance per Matteo Politano.

De Bruyne e Hojlund verso il ritorno da titolari

Le indicazioni principali riguardano il reparto offensivo: De Bruyne e Hojlund sono attesi dal primo minuto. Il Napoli si affida alla qualità del belga e alla presenza del danese per ritrovare efficacia davanti alla porta, dopo una partita in cui la manovra ha prodotto troppo poco.

Hojlund ha contribuito a procurare due rigori nelle ultime partite, ma non segna dal 5 settembre contro l’Inter. Il suo lavoro ha aiutato la squadra a risalire il campo e a trovare profondità, senza però tradursi con continuità in occasioni personali. La sfida di Champions rappresenta quindi un’opportunità per tornare a incidere anche in zona gol.

Da De Bruyne, invece, Allegri si aspetta una maggiore partecipazione alla costruzione e alla rifinitura. Il belga dovrebbe riprendersi un posto dall’inizio dopo la panchina di Venezia, per dare più qualità ai collegamenti tra centrocampo e attacco.

Lang o Giovane: il ballottaggio resta aperto

Accanto ai rientri previsti, resta da sciogliere il ballottaggio tra Noa Lang e Giovane. Il brasiliano è stato tra i più vivaci a Venezia e rappresenta un’opzione concreta, mentre l’olandese cerca spazio e continuità per lasciare il segno.

La scelta dipenderà anche dall’assetto che Allegri vorrà dare alla squadra. Il quotidiano indica infatti la possibilità di rivedere la disposizione offensiva, cercando una soluzione che valorizzi gli attaccanti senza compromettere l’equilibrio complessivo.

Rafa Marin in difesa, possibile occasione per Politano

Le novità potrebbero riguardare anche gli altri reparti. Rafa Marin è tra i giocatori candidati a tornare titolari, mentre per Matteo Politano potrebbe aprirsi una possibilità dall’inizio.

Allegri dovrà valutare uomini e sistema di gioco: secondo il Corriere dello Sport, tra le ipotesi ci sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La decisione resta da definire e sarà legata anche alle condizioni dei calciatori disponibili e alle risposte dell’ultimo allenamento.