Napoli, cinque giorni per reagire: Allegri non rischia, ma serve una svolta

Due sconfitte consecutive e due partite per cambiare subito il clima. Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara a un passaggio delicato della stagione: prima il Bodø/Glimt in Champions League, poi la Roma in campionato. Dopo i ko contro Villarreal e Venezia, gli azzurri devono ritrovare punti e fiducia, ma soprattutto una maggiore compattezza.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la posizione di Allegri non è a rischio. Questo, però, non riduce l’urgenza di una risposta: il Napoli ha bisogno di interrompere la serie negativa e impedire che le difficoltà delle ultime uscite condizionino anche i prossimi impegni.

Napoli, Bodø/Glimt e Roma: due partite per cambiare passo

Il primo appuntamento è quello di martedì 20 ottobre al Maradona contro il Bodø/Glimt. Una gara importante per il percorso europeo e per il morale di una squadra che arriva da due risultati pesanti. Sabato 24 ottobre, alle 18, sarà invece il momento della Roma, prima della successiva trasferta contro il Monza.

Il calendario lascia poco spazio alle riflessioni: in cinque giorni il Napoli dovrà mostrare una reazione concreta. Il quotidiano sottolinea come la squadra debba ritrovare la capacità di affrontare gli episodi sfavorevoli senza perdere ordine e sicurezza, un problema emerso nelle recenti sconfitte.

Allegri non è in discussione, ma il Napoli deve ritrovarsi

Il Corriere dello Sport distingue la posizione dell’allenatore dalle difficoltà della squadra: Allegri resta saldo in panchina, mentre sul campo è necessario correggere diversi aspetti. Il Napoli ha mostrato limiti caratteriali e disattenzioni, pagando un prezzo elevato nei momenti in cui le partite si sono complicate.

Le assenze hanno inciso sulle possibilità di scelta, ma non spiegano da sole tutto ciò che non sta funzionando. Serve una risposta collettiva, a partire dalla gestione delle distanze e dalla capacità di sostenersi nei momenti di pressione. Il rischio, altrimenti, è che ogni errore finisca per aumentare l’insicurezza del gruppo.

Il tecnico, fermato dall’influenza nella giornata di domenica, è atteso nuovamente in campo per dirigere l’allenamento della vigilia. La preparazione della sfida europea diventa così anche l’occasione per intervenire sugli aspetti che hanno frenato gli azzurri.

Equilibrio e fase offensiva: cosa deve correggere Allegri

Tra i temi evidenziati dal quotidiano c’è la ricerca di un equilibrio ancora incompleto. Il Napoli deve migliorare la fase difensiva e rendere più efficace quella offensiva, senza affidare la soluzione dei problemi soltanto alle iniziative dei singoli.

Allegri ha lavorato soprattutto sull’organizzazione difensiva, ma la squadra continua a concedere e fatica a trovare continuità nel gioco. Anche in attacco restano meccanismi da affinare: la presenza di giocatori di qualità deve tradursi in una manovra più fluida e in occasioni costruite con maggiore regolarità.

Contro il Bodø/Glimt attesi meno di 40mila tifosi

La sfida di Champions si giocherà in un Maradona che, secondo le previsioni riportate dal Corriere dello Sport alla vigilia, dovrebbe restare sotto quota 40mila spettatori. Gli unici settori esauriti risultano gli anelli superiori delle due curve, mentre sono attesi circa 1.800 sostenitori norvegesi.

Il sostegno del pubblico potrà aiutare, ma spetterà al Napoli dare il primo segnale. Contro il Bodø/Glimt gli azzurri hanno l’opportunità di ritrovare fiducia prima della Roma: una vittoria sarebbe il punto di partenza per affrontare con maggiore serenità un calendario che continua a chiedere risposte immediate.