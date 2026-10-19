Allegri torna a Castel Volturno: lungo confronto con Manna alla vigilia del Bodo. Cosa filtra

Massimiliano Allegri è tornato regolarmente al lavoro a Castel Volturno alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. Il tecnico del Napoli, dopo aver saltato la seduta di ieri a causa di uno stato influenzale, ha guidato la rifinitura insieme alla squadra.

Un rientro importante in un momento particolarmente delicato per gli azzurri, reduci dalla sconfitta contro il Venezia e chiamati a dare una risposta immediata in Europa. I primi quindici minuti dell’allenamento sono stati aperti ai media e hanno permesso di osservare da vicino il lavoro del gruppo.

Allegri, confronto prolungato con Manna e Landucci

Tra gli elementi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è stato il lungo confronto tra Allegri, il direttore sportivo Giovanni Manna e il vice allenatore Marco Landucci. I tre hanno parlato per diversi minuti sul terreno di gioco, prima dell’inizio della parte più intensa della seduta.

Un dialogo che arriva alla vigilia di una partita considerata fondamentale per il percorso europeo del Napoli. Dopo le difficoltà delle ultime uscite, lo staff azzurro è chiamato a preparare con grande attenzione una gara nella quale servirà una risposta anche dal punto di vista dell’atteggiamento.

Napoli, rifinitura con il gruppo quasi al completo

Durante la fase dell’allenamento aperta alle telecamere, il Napoli ha svolto le consuete esercitazioni di attivazione e il torello. Il gruppo è apparso concentrato, con la squadra impegnata a preparare nel dettaglio la sfida contro la formazione norvegese.

All’appello mancavano soltanto i giocatori già alle prese con i rispettivi problemi fisici. Per il resto, Allegri ha potuto lavorare con il gruppo a disposizione e valutare le soluzioni da utilizzare contro il Bodo/Glimt.

Terminati i quindici minuti concessi ai media dalle disposizioni UEFA, la seduta è proseguita a porte chiuse. Il tecnico ha così potuto concentrarsi sulle prove tattiche e sulle scelte di formazione in vista della sfida di Champions League.

Il Napoli si prepara quindi all’appuntamento europeo con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il passo falso di Venezia. Per Allegri, tornato regolarmente in panchina durante la rifinitura, sarà una serata importante anche per verificare la reazione della squadra dopo le ultime difficoltà.