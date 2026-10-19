Napoli, Meret conferma la forza del gruppo: “Siamo uniti!”, poi l’annuncio sul futuro

Napoli-Bodo Glimt: Alex Meret chiede alla squadra di restare uniti e di ritrovare la voglia di difendere, in vista della terza giornata di Champions.

Alla vigilia della sfida al Maradona, il portiere ha indicato nelle qualità tecniche del gruppo l’unica certezza su cui costruire la reazione.

Napoli-Bodo Glimt: uniti per vincere

Intervenuto in conferenza stampa, Meret ha ribadito che il gruppo squadra è insieme ed è pronto ad uscire da questo momento di profonda difficoltà, dove i risultati stentano ad arrivare:

“La cosa fondamentale è restare uniti, se ognuno pensa di risolvere la situazione da solo non ne veniamo fuori. Dobbiamo dare di più, ognuno deve fare più del 100% per se stesso ed al servizio dei compagni. Essere squadra è troppo importante. Le qualità le abbiamo, dobbiamo sfruttarle al meglio. Si vede ripartire da questo: restando uniti”.

Meret sul rinnovo: nessun problema a restare

Alla domanda sul contratto, Meret ha risposto con decisione, sottolineando come per lui si tratti del nono anno in azzurro: