Retroscena Gabriel Jesus, Allegri voleva lui in attacco: De Laurentiis ha detto no!

Gabriel Jesus era la priorità di Allegri per l’attacco del Napoli nella finestra estiva, ma De Laurentiis ha giudicato troppo onerosa l’operazione.

Gabriel Jesus: l’operazione giudicata troppo onerosa

Secondo il giornalista Nicolò Schira, che ha rilanciato il retroscena su X, Max Allegri avrebbe chiesto ad ADL e Manna un solo giocatore come rinforzo prioritario per la finestra di mercato estiva. Il nome indicato dal retroscena è quello di Gabriel Jesus, come centravanti.

La ricostruzione attribuisce a De Laurentiis la valutazione di un’operazione troppo cara, soprattutto per lo stipendio. Il calciatore ha poi scelto il Barcellona.