Allegri, altro che esonero: “Per De Laurentiis sarebbe un colpo letale”

Dopo la sconfitta del Napoli a Venezia sono circolate voci su una possibile presa di posizione di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dall’Ansa, non ci sarebbe nulla di vero.
Allegri, panchina blindata: De Laurentiis non può esonerarlo!
L’Ansa smentisce la possibilità di un esonero imminente di Max Allegri. Un eventuale esonero, infatti, risulterebbe economicamente insostenibile per il club azzurro. Allegri ha sottoscritto un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus: rescindere anticipatamente quell’accordo rappresenterebbe, secondo l’agenzia, un colpo letale per le casse del Napoli. Per questo motivo l’Ansa parla di “panchina blindata”: cambi di allenatore non sono attualmente all’orizzonte.