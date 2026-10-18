Fabregas difende il Napoli: «Non so come ha fatto a non segnare…»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato a DAZN il momento della sua squadra citando come esempio la partita del Napoli contro il Venezia.
Ieri ho visto il Napoli gli ultimi 30 minuti e non so come ha fatto a non fare gol. Lo stesso noi a Frosinone: è il calcio, alcune volte succede.
Così il tecnico spagnolo ha accostato le difficoltà offensive del Como a Frosinone a quelle mostrate dagli azzurri nell’ultima gara a Venezia, inquadrando entrambe le situazioni come episodi di sfortuna piuttosto che come problemi strutturali.