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Fabregas difende il Napoli: «Non so come ha fatto a non segnare…»

Fabregas sul Napoli contro il Venezia: «Non so come ha fatto a non segnare negli ultimi 30 minuti»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato a DAZN il momento della sua squadra citando come esempio la partita del Napoli contro il Venezia.

Ieri ho visto il Napoli gli ultimi 30 minuti e non so come ha fatto a non fare gol. Lo stesso noi a Frosinone: è il calcio, alcune volte succede.

Così il tecnico spagnolo ha accostato le difficoltà offensive del Como a Frosinone a quelle mostrate dagli azzurri nell’ultima gara a Venezia, inquadrando entrambe le situazioni come episodi di sfortuna piuttosto che come problemi strutturali.

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