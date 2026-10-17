Allegri: “Non ho sentito De Laurentiis, ma preoccuparsi non serve”. La ricetta per rialzarsi

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo Venezia-Napoli. L’allenatore ha detto la sua sul difficile momento azzurro, cercando di predicare calma a tutto l’ambiente.

Allegri: “Commettiamo errori e veniamo penalizzati”

Nella sua intervista a Dazn, Allegri ha provato a trovare le cause della sconfitta di oggi:

“Abbiamo creato molto e abbiamo commesso errori dietro. Purtroppo dall’inizio della stagione commettiamo degli errori e veniamo penalizzati. In avanti abbiamo creato molto senza riuscire a far gol. Bisogna affrontare questo momento con grande lucidità e pensare soltanto a fare, abbiamo tutto il tempo per recuperare in campionato. Ora pensiamo alla Champions martedì”.

L’allenatore prova a difendere ancora Lucca, schierato titolare oggi ma ancora deludente:

“Credo che Lucca sia un buon giocatore, non è facile giocare in queste condizioni. Non posso pensare di far giocare sempre gli stessi perché hanno qualità, si mettono a disposizione e lavorano bene. Oggi Lucca ha fatto la sua parte così come gli altri, poi nel secondo tempo loro sono calati e siamo usciti di più”.

Il tentativo di calmare la piazza: “Preoccuparsi non serve”

Allegri prova a calmare l’ambiente in un momento così difficile:

“In questo momento qui essere preoccupati non serve a niente. In questo momento bisogna fare meglio quello che stiamo facendo e girare gli episodi dalla nostra parte. Mentre mercoledì ci siamo disuniti, oggi siamo rimasti lucidi e creato occasioni. Purtroppo il calcio è questo, ci sono periodi in cui non riesci a far gol e al primo episodio subisci. Ma bisogna pensare in positivo perché i valori della squadra ci sono”.

Sugli infortunati, il bilancio resta difficile. Anche Alisson oggi ha avuto un problema fisico:

“Alisson vediamo, ha avuto un problemino al momento del tiro. Neres veniva da 8 mesi di inattività e non si è fatto male solo quest’anno, ha avuto sempre parecchi infortuni. Alisson ha lavorato tutta la settimana con la squadra, ha avuto una ricaduta. Dobbiamo avere pazienza, abbiamo altri calciatori che ci possono dare una mano”.

Allegri: “Non ho sentito De Laurentiis”

Nell’ultima domanda, ad Allegri è stato chiesto se avesse sentito il presidente De Laurentiis. La sua risposta è ancora volta a calmare gli animi in questo momento: