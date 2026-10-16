Venezia-Napoli, tre ritorni importanti nella lista dei convocati di Allegri

In vista della trasferta di Venezia, il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei convocati: Massimiliano Allegri ritrova a disposizione tre giocatori che erano stati assenti nelle ultime uscite, ovvero Alisson Santos, Olivera e Anguissa.

L’elenco completo include i portieri Meret, Milinkovic-Savic e Contini; i difensori Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Olivera, Rafa Marin, Rrahmani e Spinazzola; i centrocampisti Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka e McTominay; gli attaccanti Alisson Santos, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca e Politano.