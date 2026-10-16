Verso Napoli-Bodo Glimt, il comunicato del club norvegese: c’è paura per la trasferta!

Il turno di Serie A è appena cominciato con la vittoria del Frosinone (battuto solo dalla Juentus e dal Napoli) contro il Sassuolo e gli azzurri aspettano di scendere in campo contro il Venezia, ma il clima per il match europeo contro il Bodo Glimt comincia a scaldarsi!
Napoli, il Bodo Glimt allerta i tifosi: le indicazioni assurde per la trasferta
In attesa dell’esito del match del Napoli in campionato in quel di Venezia, gara in programma domani alle 15, inizia a scaldarsi l’atmosfera in vista del match della terza giornata di Champions League, in cui gli azzurri accoglieranno il Bodo Glimt. Il verbo, però, andrebbe tra parentesi: il club norvegese, infatti, teme molto la trasferta italiana e ha diramato un comunicato – concordato con la Polizia italiana – piuttosto clamoroso di allerta per i propri tifosi per la trasferta, dipingendo Napoli come un luogo molto pericoloso:
Eccone il contenuto:
“Per la vostra sicurezza e quella di tutti gli altri tifosi, noi e la polizia italiana vi raccomandiamo di non uscire in pubblico indossando articoli con il logo Glimt. Tenete nascosti i vostri gadget da quando uscite dalla camera d’albergo fino a quando non sarete allo stadio della squadra ospite. Portate con voi una giacca o un maglione di colore neutro da indossare quando lasciate lo stadio. Vi preghiamo di tenere presente che siamo ospiti in una città dove il calcio è molto più di un semplice sport. Divertitevi e godetevi la giornata, ma comportatevi con rispetto e fate attenzione quando vi trovate in centro città.”.
No a effetti speciali e spostamenti monitorati
Oltre alle avvisaglie per il comportamento in quel di Napoli, però, il Bodo Glimt ha anche avvisato i propri supporters dei divieti e degli obblighi da seguire per amministrare al meglio l’ordine pubblico, con il massimo della tranquillità per evitare qualsiasi rischio.
Qui prosegue il comunicato:
“Le partite in Italia comportano sempre una logistica un po’ più complessa. Oltre alla richiesta della polizia di non utilizzare effetti speciali per i tifosi fuori dallo stadio, le forze dell’ordine invitano anche i visitatori a rimanere nel centro città. I tifosi del Glimt dovranno presentarsi allo stadio due ore prima dell’inizio della partita. Gli autobus partiranno dal centro di Napoli a partire dalle ore 17:00. Prima di salire a bordo degli autobus, verranno effettuati dei controlli. Questo è l’unico modo per i tifosi del Glimt di raggiungere lo stadio, quindi assicuratevi di salire su uno degli autobus”.