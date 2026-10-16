Verso Napoli-Bodo Glimt, il comunicato del club norvegese: c’è paura per la trasferta!

Il turno di Serie A è appena cominciato con la vittoria del Frosinone (battuto solo dalla Juentus e dal Napoli) contro il Sassuolo e gli azzurri aspettano di scendere in campo contro il Venezia, ma il clima per il match europeo contro il Bodo Glimt comincia a scaldarsi!

In attesa dell’esito del match del Napoli in campionato in quel di Venezia, gara in programma domani alle 15, inizia a scaldarsi l’atmosfera in vista del match della terza giornata di Champions League, in cui gli azzurri accoglieranno il Bodo Glimt. Il verbo, però, andrebbe tra parentesi: il club norvegese, infatti, teme molto la trasferta italiana e ha diramato un comunicato – concordato con la Polizia italiana – piuttosto clamoroso di allerta per i propri tifosi per la trasferta, dipingendo Napoli come un luogo molto pericoloso:

Eccone il contenuto:

“Per la vostra sicurezza e quella di tutti gli altri tifosi, noi e la polizia italiana vi raccomandiamo di non uscire in pubblico indossando articoli con il logo Glimt. Tenete nascosti i vostri gadget da quando uscite dalla camera d’albergo fino a quando non sarete allo stadio della squadra ospite. Portate con voi una giacca o un maglione di colore neutro da indossare quando lasciate lo stadio. Vi preghiamo di tenere presente che siamo ospiti in una città dove il calcio è molto più di un semplice sport. Divertitevi e godetevi la giornata, ma comportatevi con rispetto e fate attenzione quando vi trovate in centro città.”.