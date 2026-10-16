Napoli, De Laurentiis e Allegri pianificano gennaio: l’idea è portare tre rinforzi

La risposta sul campo è attesa contro il Venezia, ma il Napoli comincia già a programmare il mercato di gennaio. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal, Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri hanno avuto un lungo confronto sulle difficoltà della squadra e sui possibili interventi per rafforzarla.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, nei contatti tra il presidente e l’allenatore è stato affrontato anche il tema degli acquisti invernali. L’obiettivo sarebbe quello di inserire tre calciatori, cercando soluzioni utili a correggere i problemi emersi in questo avvio di stagione.

De Laurentiis-Allegri, dal ko col Villarreal al mercato

Il dialogo tra De Laurentiis e Allegri ha riguardato sia il rendimento attuale del Napoli sia le necessità della rosa. La sconfitta in Spagna ha lasciato interrogativi ai quali gli azzurri dovranno rispondere già nella trasferta di Venezia, in programma sabato 17 ottobre.

Parallelamente, il club vuole farsi trovare pronto per la finestra invernale. La prospettiva è intervenire con tempestività a gennaio, individuando giocatori che possano offrire nuove soluzioni al tecnico nella seconda parte della stagione.

Napoli, tre acquisti a gennaio: la linea sui profili da cercare

L’orientamento descritto dal quotidiano privilegia calciatori giovani e italiani, sul modello di Favasuli. Il Napoli guarda quindi a profili con margini di crescita e costi sostenibili, tenendo conto anche dell’impegno economico sostenuto nell’ultima stagione.

Il piano emerso dal confronto prevede tre innesti. Una strategia che dovrà tradursi nella scelta dei ruoli sui quali intervenire e, successivamente, nell’individuazione delle opportunità offerte dal mercato.

Attacco e centrocampo, le possibili mosse del Napoli

Le ipotesi sui reparti da rinforzare portano a un centravanti, un esterno offensivo e un centrocampista. Si tratta delle possibili destinazioni dei tre acquisti, mentre restano da definire i nomi e le operazioni concrete.

In questo quadro, è da valutare anche il futuro di Lucca, Lang e Anguissa, la cui permanenza viene indicata in dubbio. Le eventuali uscite potrebbero incidere sulle scelte in entrata: il lavoro per gennaio passa dunque anche dalle valutazioni sui giocatori già a disposizione di Allegri.