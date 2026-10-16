Napoli, filtra malumore nello spogliatoio: squadra logora e rendimento insufficiente

Secondo il Corriere della Sera a Napoli serpeggia il malumore, la squadra è logora e gli infortuni pesano sul rendimento.
Napoli De Bruyne: il rendimento sotto accusa del Corriere
Il quotidiano si sofferma anche sul rendimento di Kevin De Bruyne, additato di essere discontinuo e un lontano parente del giocatore ammirato a Manchester. Si tratta di un momento difficile per il Napoli, arrivato dopo il 3-1 di Villarreal in Champions League.
Infortuni e tempo stretto: due partite prima della sosta
Il Corriere della Sera parla di una squadra logora e di infortuni che pesano. Secondo il quotidiano, le prossime giornate, prima della sosta, richiedono un cambio di passo. Il giudizio è netto: non una speranza, ma una necessità.
Senza una svolta, sarà difficile raddrizzare la stagione. In campionato bisogna trovare continuitàà, battendo il Venezia del neo arrivato Nicola, mentre in Champions servirà trovare il primo successo, per non chiudere anticipatamente l’avventura europea.