Il Napoli uscirà ancora dalla Champions: il verdetto del supercomputer!

Il Napoli non riuscirà a superare la fase a girone unico della Champions League: questo è il verdetto del Supercomputer Opta, che pronostica la 30esima posizione in classifica per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il Napoli arriverà 30esimo in UCL: la previsione del computer

L’avvio del Napoli in Champions League non è stato assolutamente semplice: due sconfitte su due partite giocate contro Arsenal e Villarreal. Insomma, ormai è praticamente vietato sbagliare per raggiungere la quota 11 punti, teoricamente necessaria per passare almeno al turno preliminare della fase a eliminazione diretta. Altrimenti, sarà ancora una volta eliminazione nel girone unico. Questa, purtroppo, è la previsione realizzata da parte del supercomputer Opta, che pronostica la 30esima posizione per i ragazzi di mister Allegri, con un totale di circa 8 punti in classifica.

Seppur ci fossero possibilità concrete di passaggio del turno, ammontano a solo il 37%, per non parlare dello scenario di qualificazione tra le prime 8 in classifica, che ammonta a un quasi impossibile 0,99%