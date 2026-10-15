Neres verso Venezia: il report di allenamento del Napoli non segnala problemi fisici

Nelle ultime ore erano circolate voci su un David Neres rientrato acciaccato dalla trasferta di Champions League contro il Villarreal, dove il brasiliano era rimasto in campo per 34 minuti. Si ipotizzava un possibile forfait in vista della sfida di sabato al Penzo contro il Venezia, in programma alle 15:00.

Il comunicato odierno della SSC Napoli, tuttavia, non menziona alcun problema fisico per l’esterno brasiliano. Il club ha reso noto che il gruppo ha svolto una seduta mattutina a Castel Volturno con attivazione fisica, mobilità sugli ostacoli, allunghi e successivo lavoro tecnico-tattico, senza segnalare assenze o situazioni particolari.

SSC Napoli Training Center – Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 al Penzo contro il Venezia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica, con mobilità sugli ostacoli e allunghi. A seguire lavoro tecnico-tattico.

Comunicato SSC Napoli.

L’assenza di qualsiasi riferimento a Neres nel report lascia intendere che il giocatore si sia allenato regolarmente con il resto della squadra e che possa essere disponibile per la trasferta in Veneto. La conferma definitiva arriverà domani, con l’ultimo allenamento previsto a Castel Volturno prima della partenza.