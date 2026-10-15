David Neres si ferma: lesione al semimembranoso della coscia destra

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo infortunio muscolare: David Neres ha riportato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra nel corso della partita contro il Villarreal.

Secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli, il calciatore brasiliano si è sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato il problema. Neres ha già avviato il percorso riabilitativo.

I tempi di recupero stimati sono di circa 20 giorni. L’obiettivo del giocatore sarebbe rientrare in occasione di Porto-Napoli di Champions League, in programma il 4 novembre, oppure per Napoli-Lazio dell’8 novembre. In caso contrario, il rientro slitterebbe dopo la sosta.