Napoli, rientro graduale per Anguissa, Alisson e Olivera: le novità

Il Napoli riabbraccia Anguissa, Alisson Santos e Olivera: Allegri li gestirà con un rientro graduale, partendo dalla panchina secondo ‘Repubblica’.

Rientro graduale: Anguissa, Alisson e Olivera tornano disponibili

‘Repubblica’ riferisce che i tre giocatori azzurri hanno smaltito i rispettivi infortuni muscolari, hanno lavorato con il gruppo e sono a disposizione. Secondo quanto riportato, Allegri userà un approccio soft con tutti e tre, portandoli inizialmente in panchina.

Anguissa è mancato molto in mediana e può rappresentare una soluzione, ma non necessariamente dal primo minuto. Per Alisson Santos e Olivera, ‘Repubblica’ scrive che rimpiangeranno di nuovo la fascia sinistra.