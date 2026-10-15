Napoli, ipotesi ritiro? Carlo Alvino svela come stanno le cose

Napoli, Allegri chiede una reazione subito: il Corriere dello Sport parla di un ritiro lungo fino al Bodø/Glimt se i risultati non tornano subito.

Napoli e Allegri: la reazione chiesta dopo il Villarreal

La seconda sconfitta in Champions League ha lasciato il gruppo scosso. Secondo il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha criticato la prestazione in Spagna, con errori che hanno aperto la strada al pareggio e poi al vantaggio del Villarreal. La pressione sulla squadra arriva anche dal faccia a faccia con i giocatori.

Il quotidiano descrive un morale basso dopo la gara. Il tecnico ora pretende una risposta immediata. Il punto chiave è la coesione: il gruppo deve diventare davvero una squadra, a prescindere da moduli e avversari.

Ritiro lungo? Alvino smentisce tutto

La società, secondo Il Corriere dello Sport, valuta un ritiro di quasi una settimana per tutto il gruppo. L’opzione non è una decisione: scatta solo se i risultati non arriveranno già nella gara di sabato con il Venezia.

Il giornalista Carlo Alvino, però, ha smentito tutto con un post su X: