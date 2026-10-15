Allegri e De Bruyne, confronto a Castel Volturno: col Venezia possibile panchina

Un confronto per chiarire i compiti in campo e preparare i prossimi impegni. Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne hanno parlato a Castel Volturno dopo la sconfitta del Napoli contro il Villarreal in Champions League. Al centro del colloquio, la posizione del belga e il suo contributo alla costruzione del gioco.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore ha spiegato all’ex Manchester City perché gli chieda di agire più vicino a Stanislav Lobotka. Intanto, per la trasferta contro il Venezia, si profila una possibile partenza dalla panchina: una scelta legata alla gestione delle energie.

Allegri-De Bruyne, il confronto dopo la partita col Villarreal

Durante la gara europea, Allegri aveva richiamato più volte De Bruyne, invitandolo ad abbassare la propria posizione. Il centrocampista non aveva seguito con continuità quelle indicazioni, lasciando emergere una diversa interpretazione dei movimenti richiesti.

Il dialogo al centro sportivo ha permesso al tecnico di tornare sull’argomento. Allegri vuole un giocatore capace di gestire il pallone accanto a Lobotka, così da offrire un’ulteriore soluzione nella prima fase della manovra. La richiesta al belga riguarda quindi il suo coinvolgimento a centrocampo, oltre al contributo negli ultimi metri.

Il ruolo di De Bruyne nel Napoli: qualità vicino a Lobotka

La ricerca di equilibrio passa anche dalle distanze tra i giocatori. Nelle intenzioni dell’allenatore, De Bruyne deve aiutare il Napoli a far circolare il pallone e accompagnare lo sviluppo dell’azione partendo da una posizione più arretrata.

Il colloquio riguarda dunque un aspetto preciso: adattare le qualità del belga alle necessità della squadra. La sua capacità di leggere il gioco resta centrale, ma Allegri chiede che venga messa a disposizione anche nella zona occupata dal regista slovacco.

Venezia-Napoli, De Bruyne verso la panchina: nessuna punizione

Contro il Venezia, De Bruyne potrebbe iniziare la partita tra le riserve. Sempre secondo Sky Sport, l’eventuale esclusione dall’undici titolare non avrebbe carattere punitivo e sarebbe già stata prevista per concedergli riposo.

Il belga arriva infatti da numerosi impegni con il Napoli e con la nazionale. Allegri deve tenere conto del carico accumulato e delle sue condizioni atletiche, oltre che delle scelte tattiche. Il possibile turno di riposo al Penzo rientrerebbe quindi nella gestione del centrocampista, mentre il lavoro a Castel Volturno servirà a rendere più chiari i suoi compiti in campo.