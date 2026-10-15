Infortunio Neres: rientro dopo la sosta, i dettagli di Sky

David Neres e l’infortunio alla coscia destra: lesione di basso grado del semimembranoso, recupero che potrebbe slittare dopo la sosta secondo Sky Sport.
Infortunio David Neres: lesione al semimembranoso e tempi di recupero
Gli esami eseguiti al Pineta Grande Hospital hanno individuato una lesione di basso grado al semimembranoso della coscia destra. Il brasiliano è già entrato nel percorso riabilitativo, come riferisce la fonte.
Sky Sport ipotizza che il rientro possa essere rimandato a dopo la pausa per le nazionali. Il Napoli, però, proverà ad averlo a disposizione per la gara contro la Lazio dell’8 novembre, ultima partita prima della sosta.
Se i tempi saranno rispettati, la sfida con la Lazio sarà il primo banco di prova per l’infortunio David Neres; il materiale disponibile non indica altri dettagli sulla sua condizione.