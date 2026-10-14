Villarreal-Napoli, batosta pesantissiama per gli azzurri: solo Giovane viene salvato!

Villarreal-Napoli finisce 2-1 per gli spagnoli: secondo Il Mattino si salva solo Giovane, l’unico attaccante azzurro a offrire sostanza e variazioni.

Villarreal-Napoli: Giovane unico attaccante che regge

Secondo Il Mattino la sconfitta in Spagna pesa oltre la corsa alla qualificazione in Champions League. Il quotidiano parla di una batosta emotiva e strutturale, arrivata dopo il ko all’esordio contro l’Arsenal al Maradona. E il guaio è anche statistico: è già la quarta sconfitta stagionale su otto partite.

Dopo l’errore di Matteo Politano la squadra si riprende, ma le trame nascono solo dalle irruzioni di Giovane. Per il resto, emergono i soliti limiti, e la difesa a cinque, presa in velocità, diventa barcollante. Nel finale McTominay colpisce di testa, ma di poco a lato. Allegri, in conferenza, ha ammesso che la squadra doveva giocare unita non lo ha fatto, perdendo ordine dopo essersi allungata.