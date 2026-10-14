Allegri, il dato in Champions League è terrificante: 8 sconfitte nelle ultime 10!

Il Napoli crolla anche contro il Villarreal in Champions e non riesce a portare a casa i primi tre punti della stagione. Gli azzurri sono apparsi irriconoscibili rispetto all’ultima uscita in campionato contro il Frosinone. Il dato di Allegri fa riflettere duramente in casa partenopea.
Dato allarmante per Allegri
Il tecnico non è riuscito a lasciare la propria impronta europea nemmeno con il Napoli. De Laurentiis, al momento dell’arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli, affermò di averlo scelto anche per il suo DNA nelle notti di Champions League: il cammino magico con la sua vecchia Juventus, fino alla finale, è oramai solo un ricordo.
Per Allegri, con la sconfitta contro il Villarreal, si tratta dell’ottava sconfitta nelle ultime 10 partite della competizione europea. Per il resto, un pareggio e una vittoria. L’ultimo riscontro positivo risale Juventus-Maccabi Haifa del 5 ottobre 2022. Insomma, un trend da invertire già settimana prossima quando al Maradona arriverà un altro avversario ostico: il Bodo-Glimt.