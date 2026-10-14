Napoli Stadium torna in campo su Tele A: si inizia mercoledì 14 ottobre

Napoli Stadium torna in campo su Tele A. Mercoledì 14 ottobre, alle 21:10 prende il via la nuova stagione del talk ideato e condotto da Mariù Adamo, prodotto da Goeldlin Production e dedicato alla SSC Napoli. Ci saranno tanti ospiti e novità per un programma che porta in prima serata il confronto sull’attualità azzurra e la passione dei tifosi.

Napoli Stadium su Tele A: quando andrà in onda

Dopo il debutto del 14 ottobre, l’appuntamento sarà il martedì sera, in diretta sul canale 13 del digitale terrestre per commentare il turno di campionato e approfondire i temi della settimana. Nelle settimane in cui il Napoli sarà impegnato il martedì in Champions League, la trasmissione si sposterà al mercoledì. La replica è prevista all’una di notte.

Al centro del programma ci saranno le prestazioni della squadra, le scelte dell’allenatore, i protagonisti in campo e le prospettive della stagione. L’analisi delle partite si intreccerà con interviste, testimonianze e momenti di intrattenimento, in un confronto aperto tra chi il calcio lo racconta e chi lo ha vissuto da protagonista.

Gli ospiti di Napoli Stadium

Tra i nomi annunciati figurano Raffaele Auriemma, Diego Armando Maradona Jr., Emanuele Calaiò, Gennaro Scarlato e Nicola Mora, insieme alle più note firme e ai volti del giornalismo sportivo e ad altri ospiti che prenderanno parte alle puntate nel corso della stagione. Ci saranno esperienze e punti di vista diversi per discutere il presente del Napoli, leggere le sfide che lo attendono e ritrovare le storie che hanno segnato il percorso del club.

A guidare il confronto sarà Mariù Adamo, giornalista professionista, autrice e conduttrice televisiva. Ideatrice del format, porterà in studio una conduzione attenta al ritmo del dibattito, alla pluralità delle opinioni e al rapporto con il pubblico. Il legame con Napoli accompagnerà un racconto in cui la competenza giornalistica incontra la partecipazione di una città che nella squadra riconosce una parte della propria identità. Il programma accoglierà anche ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, accomunati dalla passione azzurra.

Tutti su Tele A!

Il pubblico potrà contribuire attraverso l’Angolo Social, dedicato a messaggi, commenti e contenuti digitali. Tra gli appuntamenti della trasmissione ci sarà inoltre la Ruota di Napoli Stadium, momento di gioco e coinvolgimento dedicato alla storia e alle curiosità del Napoli. A far girare la ruota in studio sarà Stella Goeldlin, che animerà questo momento di gioco. L’attesa è alle stelle per una nuova stagione che rinnova il dialogo con i tifosi e fa del calcio il punto di incontro tra informazione, memoria sportiva e intrattenimento.