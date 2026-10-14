Calciomercato del Napoli: Notizie e AggiornamentiDaniele Tagliaferri

Sebastiano Esposito poteva andare al Napoli: Auriemma svela il retroscena

Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari, con il logo del Napoli sullo sfondo blu neon

Sebastiano Esposito sarebbe stato offerto al Napoli in prestito con riscatto da 10 milioni: secondo Auriemma, il club azzurro ha detto no in estate.

Sebastiano Esposito e la proposta respinta secondo Auriemma

Raffaele Auriemma, intervenuto a Stile Tv nel programma Salite Sulla Giostra, ha raccontato il retroscena. Secondo il giornalista, l’attaccante poi approdato al Sassuolo sarebbe stato proposto a Manna, direttore sportivo del Napoli, e di conseguenza a De Laurentiis. Il club azzurro avrebbe potuto chiudere l’acquisto tramite un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, ma la dirigenza ha rifiutato l’opportunità.

Auriemma ha collegato la notizia alle difficoltà offensive del Napoli, da lui definite evidenti. Lorenzo Lucca sta deludendo e forse un’alternativa offensiva di maggiore qualità sarebbe stata utile alla rosa azzurra.

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