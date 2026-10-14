Sebastiano Esposito poteva andare al Napoli: Auriemma svela il retroscena

Sebastiano Esposito sarebbe stato offerto al Napoli in prestito con riscatto da 10 milioni: secondo Auriemma, il club azzurro ha detto no in estate.

Sebastiano Esposito e la proposta respinta secondo Auriemma

Raffaele Auriemma, intervenuto a Stile Tv nel programma Salite Sulla Giostra, ha raccontato il retroscena. Secondo il giornalista, l’attaccante poi approdato al Sassuolo sarebbe stato proposto a Manna, direttore sportivo del Napoli, e di conseguenza a De Laurentiis. Il club azzurro avrebbe potuto chiudere l’acquisto tramite un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, ma la dirigenza ha rifiutato l’opportunità.

Auriemma ha collegato la notizia alle difficoltà offensive del Napoli, da lui definite evidenti. Lorenzo Lucca sta deludendo e forse un’alternativa offensiva di maggiore qualità sarebbe stata utile alla rosa azzurra.