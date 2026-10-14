Napoli Basketball-Olimpia Milano: tutto esaurito all’Alcott Arena

L’Alcott Arena sarà al completo per la partita tra Napoli Basketball e Olimpia Milano. L’annuncio del sold out è arrivato direttamente dal club partenopeo.

La Curva Est ha inoltre comunicato un’iniziativa in occasione della sfida:

“Per la gara di Domenica contro Milano alle 12:00, porta con te una sciarpa o una bandiera rigorosamente con colori blu, bianchi e azzurri; per rendere ancora più bella la nostra curva e tutto il palazzetto.

È un inizio di stagione entusiasmante, contribuiamo a spingere la nostra canotta ancora più in alto, dove merita di essere”.

Segnale, il medesimo, di come l’entusiasmo per la squadra partenopea sia alle stelle, in seguito ai risultati importanti di questo inizio di campionato.