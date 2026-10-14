Napoli, Allegri può sorridere: rientrano Anguissa, Olivera e Alisson Santos

Notizie positive sugi infortunati del Napoli: Anguissa, Olivera e Alisson Santos tornano ad allenarsi in gruppo in vista del Venezia, secondo la nota ufficiale del club dopo il ko di Champions.

Napoli infortunati: tre rientri in gruppo a Castel Volturno

Dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è tornata al Training Center di Castel Volturno. Secondo la nota ufficiale diffusa dal club, Olivera, Anguissa e Alisson Santos si sono allenati con il gruppo. Chi aveva giocato dal primo minuto ha svolto lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha lavorato su attivazione fisica ed esercitazioni in possesso, chiudendo con una partitina.

Anguissa, Olivera e Alisson verso la convocazione contro il Venezia

Anguissa, Olivera e Alisson saranno quindi convocati per la partita contro il Venezia, ma probabilmente non giocheranno dall’inizio. Sabato alle 15:00 il Napoli tornerà in campo con la forza in più di questi tre rientri, ma anche con la pressione di dover ritrovare subito la vittoria e la fiducia dopo la rovinosa caduta in casa del Villarreal in Champions.