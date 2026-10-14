La Repubblica a sorpresa: “Tensione tra Kdb e Allegri”, cos’è successo durante Villarreal-Napoli!

Tirerebbe aria di tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne dopo la partita contro il Villarreal. Secondo quanto riportato dal sito de la Repubblica, nel secondo tempo il centrocampista belga avrebbe dovuto arretrare il proprio raggio d’azione su indicazione della panchina, ma non lo avrebbe fatto, dando vita a quello che il quotidiano definisce «un disguido quasi incredibile».

Sempre secondo la versione online testata, De Bruyne sarebbe apparso anche insofferente per gli errori commessi dai compagni nel corso della gara. La Repubblica aggiunge che «ci sono molte cose da chiarire anche nello spogliatoio, oltre ai problemi di campo», lasciando intendere che la questione non si esaurirebbe sul piano puramente tattico.