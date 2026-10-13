Villarreal-Napoli, Giovane dal 1′ e cambio di modulo: può giocare affianco Hojlund!

Villarreal-Napoli: secondo il Corriere dello Sport, Allegri pensa di schierare Giovane con Hojlund, Lucca in panchina nel 3-5-2 indicato dal quotidiano per la Champions.

Villarreal-Napoli: Giovane accanto a Hojlund, Lucca in panchina

Il Corriere dello Sport, indica Giovane come la punta scelta per affiancare Hojlund. Il brasiliano è rientrato in campo solo con il Frosinone, dopo un’operazione per un’ernia, e in quella gara ha servito l’assist a De Bruyne nel finale per il 3-0. Nessuna chance, dunque, per Lucca: il centravanti partirà ancora una volta dalla panchina.

Come affermato dal quotidiano, il Napoli è pronto a calarsi in una nuova veste in Champions League: con il 3-5-2 è pronto un cambio di ruolo anche per Di Lorenzo, che potrebbe giocare sulla corsia di sinistra per far rifiatare Spinazzola.