Disastro Napoli contro il Villarreal: tanta fatica, sconfitta e ancora 0 punti nel girone!

Si chiude la seconda giornata di Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri, che esce sconfitto dal match contro il Villarreal per 3-1. Gli azzurri passano in vantaggio con Rrahmani, poi una traversa di Hojlund e da lì in poi il buio. Erroraccio clamoroso di Politano che regala il pareggio.

Caos Napoli: secondo tempo deludente

Il secondo tempo ha deluso molto. Con il risultato di 2-1, ci si aspettava una squadra più cattiva e cinica nelle imbucate: cosa, però, non accaduta. Nel corso della ripresa il Villarreal prende campo e dominio del campo, con i cambi di Allegri che non hanno portato i frutti sperati. Dalla panchina entrano Neres, Lang, Lucca, Lobotka e Spinazzola, passando al 4-4-2 cercando di recuperare, ma sono state riscontrate molte difficoltà.

In casa Napoli sorgono nuovamente i punti interrogativi, con la stanchezza che non può e non deve essere una scusante. C’è tanto lavoro da fare per Allegri ed i suoi uomini. La classifica adesso è dura: 0 punti dopo 2 giornate, con la differenza reti che ammonta a -3.