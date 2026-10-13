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Disastro Napoli contro il Villarreal: tanta fatica, sconfitta e ancora 0 punti nel girone!

Giocatore del Napoli in maglia nera contrastato da due avversari del Villarreal in maglia gialla durante la partita

Si chiude la seconda giornata di Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri, che esce sconfitto dal match contro il Villarreal per 3-1. Gli azzurri passano in vantaggio con Rrahmani, poi una traversa di Hojlund e da lì in poi il buio. Erroraccio clamoroso di Politano che regala il pareggio.

Caos Napoli: secondo tempo deludente

Il secondo tempo ha deluso molto. Con il risultato di 2-1, ci si aspettava una squadra più cattiva e cinica nelle imbucate: cosa, però, non accaduta. Nel corso della ripresa il Villarreal prende campo e dominio del campo, con i cambi di Allegri che non hanno portato i frutti sperati. Dalla panchina entrano Neres, Lang, Lucca, Lobotka e Spinazzola, passando al 4-4-2 cercando di recuperare, ma sono state riscontrate molte difficoltà.

In casa Napoli sorgono nuovamente i punti interrogativi, con la stanchezza che non può e non deve essere una scusante. C’è tanto lavoro da fare per Allegri ed i suoi uomini. La classifica adesso è dura: 0 punti dopo 2 giornate, con la differenza reti che ammonta a -3.

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