Villarreal-Napoli, Politano chiede scusa ai tifosi: “Mi dispiace, ci metto la faccia…”

Il Napoli sbatte contro il muro del Villarreal e perde ancora una volta in Champions League. A fare la differenza nel primo tempo è stato l’errore clamoroso di Matteo Politano. L’esterno azzurro, durante un retropassaggio verso Milinkovic-Savic, ha regalato il pallone all’avversario, lasciandolo da solo contro l’ex Torino.
Le parole di Politano
L’errore di Politano ha sicuramente condizionato il morale della squadra, con il Napoli che ha commesso tanti errori subendo diverse occasioni importanti da parte del Villarreal. L’esterno è intervenuto ai microfoni di SkySport, al termine del match, chiedendo scusa:
“Dispiace, ci tengo a precisare che mi dispiace. Ci metto la faccia, ho chiesto scusa ai miei compagni e chiedo scusa ai tifosi. Purtroppo sono errori che possono capitare. Nel secondo tempo purtroppo ci siamo allungati e non può accadere in Champions. L’errore fa parte del gioco, lo so. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e creato tanto. Il problema è stato nel secondo tempo, abbiamo sbagliato parecchie scelte. Dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra, di difendere tutti insieme e non solo attaccare. In questi momenti bisogna compattarsi ed essere squadra il più possibile”