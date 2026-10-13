Villarreal-Napoli, Politano chiede scusa ai tifosi: “Mi dispiace, ci metto la faccia…”

Il Napoli sbatte contro il muro del Villarreal e perde ancora una volta in Champions League. A fare la differenza nel primo tempo è stato l’errore clamoroso di Matteo Politano. L’esterno azzurro, durante un retropassaggio verso Milinkovic-Savic, ha regalato il pallone all’avversario, lasciandolo da solo contro l’ex Torino.

Le parole di Politano

L’errore di Politano ha sicuramente condizionato il morale della squadra, con il Napoli che ha commesso tanti errori subendo diverse occasioni importanti da parte del Villarreal. L’esterno è intervenuto ai microfoni di SkySport, al termine del match, chiedendo scusa: