Villarreal-Napoli, Manna sul rinnovo di McTominay: “Vuole restare, ma deve conciliare il lato economico…”

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di SkySport durante il prepartita di Villarreal-Napoli. Il direttore sportivo azzurro ha parlato di uno dei temi più caldi in casa Napoli: il futuro di Scott McTominay. Lo scozzese ha altri due anni di contratto, ma alcuni top player potrebbero presto farsi sotto.

Le parole di Manna su McTominay

Il futuro di Scott McTominay vede l’azzurro. A confermarlo è Manna a SkySport, ma c’è un aspetto molto importante per arrivare alla stretta di mano decisiva: