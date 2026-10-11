Gattuso rievoca l’esperienza al Napoli e si difende: “Non sono uno scappato di casa”

Gattuso torna sulla Champions sfumata con il Napoli: dopo la vittoria della Lazio sul Monza ripete di aver perso la qualificazione per un solo punto.

Gattuso torna a citare la sua esperienza al Napoli

Il tecnico biancoceleste è tornato a parlare delle sue passate esperienze alla guida di Napoli e Milan dopo il successo della Lazio contro il Monza:

“Viviamo in un mondo dove è il singolo episodio può condannarti. Ho perso la qualificazione in Champions League per un solo punto con il Napoli ed anche con il Milan. E in Nazionale sapete cos’è successo”.

Gattuso cita queste esperienze passate per rivendicare il valore della sua carriera da allenatore:

“Pago ancora la personalità che avevo da giocatore, quando ero sempre indiavolato: la gente si è convinta che io sia rimasto solo quello. Non mi risulta di essere uno scappato di casa”.

Gattuso a Napoli: quel pareggio con il Verona che ha cambiato tutto

Gattuso, quindi, rivendica anche il suo passato in un momento di carriera positivo con la Lazio. L’allenatore si oppone ai giudizi negativi sulla sua carriera, citando anche l’esperienza a Napoli. La beffa, in quell’occasione, fu atroce: la qualificazione in Champions League venne mancata all’ultima giornata, per la mancata vittoria contro il Verona già salvo e senza obiettivi.

L’attuale allenatore della Lazio offre quindi un giudizio diverso: sono veramente dei dettagli ad aver determinato un parere tendenzialmente negativo sul suo valore da allenatore e, forse, con un poco di fortuna in più le sue precedenti esperienze sarebbero andate molto meglio, compresa quella a Napoli.