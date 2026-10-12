Allegri presenta la sfida al Villarreal: “Gilmour e Milinkovic giocano, McTominay…”, poi sull’avversario

In questi minuti è andata in scena la conferenza stampa di presentazione al match di Champions League tra Villarreal e Napoli di Allegri: Milinkovic-Savic giocherà domani, McTominay sta meglio e filtra ottimismo.

Villarreal-Napoli, svelate delle scelte di formazione

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League in programma all’Estadio de la Cerámica, valida per il secondo turno della fase campionato:

“Sabato ho portato Gilmour in panchina perché ha giocato molto con la Scozia: devo scegliere tra lui e Lobotka, ma è il favorito. Giocherà anche Milinkovic-Savic perché Meret rientra da un infortunio e scegliamo la gestione. McTominay sta decisamente meglio, domattina valuto se farlo giocare, ma credo di sì. In questo momento è importante recuperare tutti e chi ha giocato meno. Mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Averli tutti a disposizione è molto importante” – ha affermato Allegri in conferenza stampa.

Sul Villarreal e il loro modo di giocare

Non è mancato un passaggio sull’avversario di domani. Il Villarreal si presenta in una situazione difficile, con l’attuale undicesimo posto occupato nella classifica de La Liga: