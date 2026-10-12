Allegri presenta la sfida al Villarreal: “Gilmour e Milinkovic giocano, McTominay…”, poi sull’avversario

In questi minuti è andata in scena la conferenza stampa di presentazione al match di Champions League tra Villarreal e Napoli di Allegri: Milinkovic-Savic giocherà domani, McTominay sta meglio e filtra ottimismo.
Villarreal-Napoli, svelate delle scelte di formazione
Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League in programma all’Estadio de la Cerámica, valida per il secondo turno della fase campionato:
“Sabato ho portato Gilmour in panchina perché ha giocato molto con la Scozia: devo scegliere tra lui e Lobotka, ma è il favorito. Giocherà anche Milinkovic-Savic perché Meret rientra da un infortunio e scegliamo la gestione. McTominay sta decisamente meglio, domattina valuto se farlo giocare, ma credo di sì. In questo momento è importante recuperare tutti e chi ha giocato meno. Mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Averli tutti a disposizione è molto importante” – ha affermato Allegri in conferenza stampa.
Sul Villarreal e il loro modo di giocare
Non è mancato un passaggio sull’avversario di domani. Il Villarreal si presenta in una situazione difficile, con l’attuale undicesimo posto occupato nella classifica de La Liga:
“Sarà una partita diversa rispetto a quella di sabato: il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno. Affronteremo una squadra molto forte, tattica, che concede poco, sono molto bravi nell’uno contro uno sugli esterni. C’è Veiga che ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l’azione. Tutte le partite di Champions sono difficili e giocare in questo stadio sarà molto complicato. Bisognerà fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio” – ha concluso.