Napoli, imprevisto durante l’allenamento: Castel Volturno invasa dagli insetti

La sessione d’allenamento del Napoli in vista adel match di Champions League contro il Villarreal è risultata piuttosto complicata: un’invasione di moscerini ha condizionato la seduta degli uomini di mister Massimiliano Allegri, complicando ogni gestione.

Crisi dei moscerini: allenamento del Napoli in crisi

Gli azzurri oggi si sono riuniti per preparare la gara di Champions League contro il Villarreal: una gara importantissima, in cui sarà essenziale vincere per mantenere alto il morale e non perdere punti importanti nella classifica a girone unico dopo la sconfitta contro l’Arsenal al debutto. Gli allenamenti, dunque, saranno fondamentali per essere pronti, a meno di eventuali imprevisti. Infatti, come segnala Sky Sport, la seduta odierna del Napoli ha visto un episodio al quanto curioso: un’invasione di moscerini ha coinvolto il centro di Castel Volturno, complicando le esercitazioni di Allegri e dei suoi.