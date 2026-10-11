Malen espulso a Como, salta anche il Napoli? Cosa dice il regolamento

Donyell Malen rischia di saltare ache il Napoli dopo l’espulsione a Como: l’attaccante ha lasciato la Roma in dieci al 53′ per un intervento pericoloso e scomposto su Kaiki.

Malen e il Napoli: la squalifica che può escluderlo dal Maradona

Il rosso è arrivato nella partita della sesta giornata di Serie A, al Sinigaglia, contro il Como. L’espulsione è nata da un intervento molto duro dell’olandese ai danni di Kaiki. Se il Giudice Sportivo dovesse infliggere due giornate di squalifica, Malen potrebbe perdere la partita del Maradona contro il Napoli. Il provvedimento che verrà preso dal giudice sportivo non è ancora noto, quindi la disponibilità dell’attaccante resta da verificare.

Squalifica Malen, cosa dice il regolamento

In sintesi, le possibilità sono due. Qualora il suo intervento venisse valutato come un grave fallo di gioco, Malen salterebbe solo una giornata per squalifica. Questa circostanza sussiste quando un calciatore commette un intervento eccessivamente duro, ma pur sempre con lo scopo di contendere il pallone. In caso di condotta gravemente antisportiva, invece, le giornate di squalifica sarebbero almeno due. Può essere giudicato tale l’intervento dotato di vigoria sproporzionata e pericolo per l’avversario. Dipenderò tutto da cosa indicherà l’arbitro nel suo referto: in questo secondo caso, le due giornate di squalifica sarebbero possibili.

Il verdetto del Giudice Sportivo deciderà la presenza di Donyell Malen contro il Napoli. Con una sola giornata di squalifica, il giocatore sarà presente nel big match del Maradona. Ma qualora le giornate di squalifica fossero due, gli azzurri avranno il vantaggio di non affrontare l’attuale capocannoniere della Serie A.