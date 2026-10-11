Napoli, Marin si prepara alla sfida da ex: “Andiamo a vincere col Villarreal!”

La serata di martedì, quella di Villarreal-Napoli, sarà piuttosto speciale per Rafa Marin, doppio ex della gara. Sicuramente c’è voglia di continuare a fare bene con gli azzurri dopo un avvio ottimo di stagione, cercando di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Rafa Marin si prepara a Villarreal-Napoli: “Andiamo a prenderci la vittoria!”

Per Rafa Marin saranno giorni ricchi di emozioni: il difensore centrale spagnolo tornerà nella casa del Villarreal, ma stavolta da avversario. E pensare che la partita di mertedì sera, in cui il suo Napoli affronterà il Submarino amarillo, avrebbe potuto giocarla con l’altra maglia in caso di riscatto. Tuttavia, il pensiero del classe 2002 è totalmente concentrato sugli azzurri, con grande voglia di conquistare i primi 3 punti in Champions League dopo l’esordio amaro contro i fuoriclasse dell’Arsenal.

Ecco il pensiero di Rafa Marin diffuso sui propri social:

“Siamo tornati al Maradona e l’abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente. Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!!!”.

Insomma, il focus è tutto sui colori azzurri: serve una vittoria, ad ogni costo! Non importa contro chi, ma in Europa bisognerà fare bene!

I suoi numeri nell’esperienza al Villarreal

Se il Napoli ha deciso di trattenere Rafa Marin in questa stagione, con Allegri che lo ha testato e promosso a pilastro difensivo di questa stagione, grandi meriti vanno alla sua passata stagione disputata in maglia Villarreal. Infatti, il 24enne ha disputato una stagione su livelli decisamente positivi, con 31 presenze fra tutte le competizioni condite da 1 gol e 1 assist. E pensare che, effettivamente, era arrivato con la formula di prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Gli azzurri non possono che ringraziare, date le sue prestazioni!